A Bari le riprese di una serie tv, ecco tutti i divieti previsti

Il panorama del capoluogo pugliese sarà ancora protagonista di una serie tv, in questo caso di “The serial killer’s wife”. Per l’occasione, a partire dal 30 luglio e sino al 6 agosto, sono previsti divieti di fermata e transito in alcune vie della città per effettuare le riprese cinematografiche. Entrando più nel dettaglio, a partire dalle ore 06.00 del giorno 30 luglio 2023 alle ore 24.00 del giorno 6 agosto 2023 e,

comunque, sino al termine delle esigenze:

1. è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze: a. via Francesco Nitti, lato civici pari, tratto compreso tra la via Don Bosco ed il fine strada (Ferrovie Bari Nord); b. via Martiri d’Otranto, ambo i lati, tratto compreso tra via Crisanzio e corso Italia; c. via Lucarelli, ambo i lati, tratto chiuso compreso tra il civico 7 ed il civico 9a; d. via Postiglione, tratto compreso tra via Pisacane e via Dei Mille; e. via Lattanzio, ambo i lati, tratto compreso tra via D. Cirillo e via Postiglione.

2. è istituito il “DIVIETO DI TRANSITO”, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, sulle seguenti strade e piazze: a. via F. Nitti, tratto compreso tra via Crisanzio e Ferrovie Bari Nord; b. via Martiri d’Otranto, tratto compreso tra via Don Bosco e corso Italia; c. via Lucarelli, tratto chiuso a partire dal civ.7a; d. via Lattanzio, tratto compreso tra via D. Cirillo e via Postiglione.

II. Dalle ore 00.01 del giorno 28 luglio 2023 alle ore 24.00 del giorno 6 agosto 2023 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, è consentito il transito all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina – via B. Bari – via Capruzzi – via Oberdan – via Di Vagno – lungomare Nazario Sauro – lungomare A. Di Crollalanza – p.zza IV Novembre – corso Vittorio Emanuele II – corso Vittorio Veneto, ai veicoli al servizio della DINAMO FILM s.r.l., con portata superiore a 3,5 t.

Dai divieti e limitazioni su riportati sono esclusi i veicoli a servizio della DINAMO FILM s.r.l., i veicoli della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato e dei Vigili del Fuoco, durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio d’emergenza. Compatibilmente con le esigenze strettamente legate alle riprese cinematografiche, ove insistono pertinenze private e condominiali, consentire il transito dei frontisti e degli aventi diritto.

