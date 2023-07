Bari, a Pane e pomodoro animazione fino a sera: c’è anche l’info point

Un info point turistico e animazione dalla mattina fino alla sera. Sono le due novità che Pane e Pomodoro si appresta a garantire ai suoi visitatori. Il servizio di informazione sarà gestito dal comitato cittadinanza attiva, i volontari che danno vita ad una rete di contatti a supporto dell’amministrazione comunale per valorizzare al meglio il tratto di lido di Pane e Pomodoro. Ci sarà la collaborazione nella gestione del servizio anche della polizia locale. L’info point sarà attivato nel giro di pochi giorni, distribuirà opuscoli con le informazioni per visitare i monumenti del capoluogo pugliese e dell’hinterland, mentre sono stati già installati i cartelli in varie lingue con l’indicazione dei servizi. Su tutti quello di custodia gratuita delle borse de gli zaini.

“Negli anni abbiamo girato le spalle al mare, ma Torre Quetta e Pane e Pomodoro ci hanno fatto riscoprire il suo rapporto fondamentale con la nostra città – ha dichiarato questa mattina il sindaco Antonio Decaro presente sulla spiaggia. – Le associazioni in questi giorni ci stanno aiutando a migliorare il tratto di costa anche concretamente attraverso una serie di iniziative, a cominciare dal servizio delle informazioni turistiche. Qui passano migliaia di persone ogni giorno e arrivano da diverse parti del mondo. Le associazioni ci aiuteranno a far conoscere altre bellezze della città distribuendo materiale e consigliando i turisti dei tour da fare all’interno della città”.

Il sindaco questa mattina ha ricevuto proprio dalle associazioni una targa al merito per “l’impegno e la passione nel restituire il mare alla sua città”. “Voglio dirvi una cosa importante – ha poi annunciato Decaro – dal 27 di luglio e per tutto il mese di agosto tre spiagge pubbliche cittadine: San Girolamo, la spiaggia sotto la Fiera del Levante e quella di Pane e Pomodoro saranno dalla mattina alla sera animate come se fossimo in un grande villaggio turistico”. Ci sarà quindi animazione, ginnastica in spiaggia, gioco aperitivo, risveglio muscolare e una serie di iniziative che dureranno per tutta la giornata”.

Il sindaco ha poi continuato: “Abbiamo completato la gara per l’affidamento di due chioschi, i truck, che fra qualche giorno apriranno che ci daranno la possibilità di avere un ristoro durante le ore giornaliere e anche la sera faranno anche un po’ di intrattenimento”.