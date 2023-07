Bari, in un’auto incendiata trovato cadavere. Indagini in corso

In un’auto incendiata trovata nel parcheggio del centro commerciale di Santa Caterina a Bari è stato scoperto un cadavere. L’auto elettrica (privata, non di quelle in sharing) è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sono in corso le indagini della polizia per risalire all’identità del cadavere e alle cause dell’incendio. Non si esclude un problema alla componente elettrica del mezzo che poi è andato a fuoco. Sembrerebbe quindi esclusa al momento l’ipotesi dell’omicidio, ma le indagini sono in corso.

Sull’accaduto indagano, coordinati dal magistrato della procura di Bari Michele Ruggiero, gli agenti della squadra mobile della questura di Bari che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ipermercato. Una prima ispezione cadaverica è stata effettuata dalla dottoressa Sara Sablone dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari ma non è stato possibile stabilire con certezza età ed etnia della vittima a causa dell’avanzato stato di carbonizzazione. Saranno necessari anche esami antropologici. L’incarico per l’autopsia sarà conferito domani.