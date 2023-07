Bari, si conclude il torneo di Palese: vince il rione della Grastudde

Si spengono i riflettori sul 50esimo Torneo di Calcio Rionale “San Michele Arcangelo”. A vincere è stato il rione della Grastudde. “Questi week end – scrive Nico Chieppa – per tutti noi, sono stati momenti unici per stare con gli amici di sempre, per ridere e scherzare come sempre! Si chiude il Torneo di calcio più longevo della Puglia in onore del nostro Santo Patrono con la vittoria del rione delle Grastudde a cui faccio i miei complimenti. A dare il calcio d’inizio con noi il sindaco Antonio Decaro che subito ha accettato il nostro invito e il capitano Giovanni Loseto, oltre che a Massimo Rizzello con suo figlio Pier campione mondiale di Kitesurf che portano il nome di Palese nel mondo. In tanti sugli spalti, uniti tutti dalla stessa tradizione, anche stasera ha vinto Palese”. (foto nico chieppa)