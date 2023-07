Bari, torna la ruota panoramica: lavori in corso

Torna la ruota panoramica a Bari. Dopo che era stata smontata a maggio, ecco gli operai nuovamente in largo Giannella. Il Comune ha infatti ricevuto una nuova proposta da parte della stessa impresa che aveva allestito la ruota nel periodo di Natale e di San Nicola e dopo una manifestazione di interesse, ha dato l’ok al progetto. Largo Giannella si conferma come scelta da parte del privato per l’allestimento della ruota da oltre 40 metri. Si tratta di un’attrazione molto apprezzata, così come lo è stato il ristorante sospeso, allestito però solo per qualche giorno alla fine di giugno.