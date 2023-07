Bari, ufficiale: Elia Caprile ceduto al Napoli

Ora è ufficiale: il giovane e talentuoso portiere Elia Caprile passa dal Bari al Napoli. La società partenopea (appartenente sempre ai De Laurentiis) ha prelevato l’estremo difensore nativo di Verona per poi girarlo con la formula del prestito all’Empoli, club che milita in serie A.

Dopo una stagione in prestito alla Pro Patria in Serie C nell’annata 2021/2022, il portiere classe 2001 è giunto a Bari la scorsa estate, mettendosi subito in evidenza, incantando tifosi e addetti ai lavori. Con la maglia biancorossa ha disputato 43 gare tra Serie B e Coppa Italia, conquistando anche la maglia della nazionale under 21.

Caprile ha voluto salutare i tifosi biancorossi e l’ha fatto tramite un messaggio pubblicato sul sito ufficiale della società: «Un anno meraviglioso, un popolo straordinario. Ringrazio il Presidente De Laurentiis, il Direttore, tutta la Società, il Mister e tutti i miei compagni. Abbiamo sorpreso tutti, ci siamo tolti grandi soddisfazioni, abbiamo gioito, abbiamo pianto, ma sempre insieme e insieme siamo cresciuti. Grazie Bari». (Foto Empoli FC)