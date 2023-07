Paura in alta quota, in particolare per il volo DL185 decollato Milano Malpensa e diretto a New York che, nel corso di questo pomeriggio, per via del maltempo che si è abbattuto al Nord, ha subito diversi danni in seguito a una forte grandinata. Per l’areo è stato necessario un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Roma Fiumicino. Diversi i danni subiti a diverse componenti del velivolo. Non si registrano feriti, solo un grande spavento.

Foto Facebook Vola Malpensa – Milano MXP