Maltempo al Nord, nuova bufera su Milano e Brianza: morta 58enne

Un violento nubifragio ha investito nel pomeriggio di oggi il capoluogo lombardo provocando diversi danni e disagi ai trasporti, ma non solo. In diverse strade, la caduta degli alberi, ha danneggiato alcuni tratti della rete elettrica di alimentazione dei mezzi imponendo la chiusura di alcune strade. Anche la metropolitana M2 è rimasta chiusa nel tratto tra Vimodrone e Cernusco, mentre Trenord ha annunciato danni all’infrastruttura. Tuttora risultano bloccate le linee ferroviarie per Como, Lecco e Sondrio per via di un grave danno alla stazione di Monza. A Legnano sono tre le persone rimaste ferite per via degli alberi caduti sulle auto.

C’è anche una vittima, si tratta di una donna di 58 anni morta dopo essere rimasta schiacciata da un albero caduto mentre camminava a Lissone, in provincia di Monza. Le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco sono durate ore. Nel pomeriggio sono state moltissime le chiamate ricevute dal centralino dei vigili del fuoco per via dell’ondata di maltempo, l’ennesima, che sta investendo il Nord Italia.

Foto screen video Facebook da pagina “Milanobelladadio”