Ondate di calore, a Bari bollino rosso da più di una settimana

Nessuna tregua dalle ondate di calore nel capoluogo pugliese dove ormai, da più di una settimana, si sussegue l’allerta “bollino rosso” per il caldo. Anche nella giornata di domani (martedì 25 luglio) e di dopodomani (mercoledì 26) a Bari si supereranno i 40 gradi.

In particolare, nella giornata di domani, secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal Governo, a Bari ci saranno 40 gradi (41 percepiti), mentre mercoledì le temperature scenderanno a 35, ma se ne percepiranno 37. Un caldo che ormai non lascia tregua da giorni. A Bari, infatti, è ormai più di una settimana che si susseguono bollini rossi per il caldo. Fattore che evidenzia un elevato rischio per la salute di tutta la cittadinanza. Una breve pausa dal caldo dovrebbe verificarsi giovedì, quando le temperature scenderanno dai 40 gradi di questi giorni ai 28. Ma sarà solo per pochi giorni: già a partire da venerdì si tornerà a sfiorare i 32 gradi.

Foto repertorio