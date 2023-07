Sorpresa in Salento, mamma capodoglio gioca col suo cucciolo

Un avvistamento d’eccezione per l’equipaggio di Goletta Verde, storica imbarcazione di Legambiente, che nella giornata di ieri, nel corso delle operazioni, ha incontrato una mamma di capodoglio (Physeter macrocephalus) al fianco del suo piccolo, al largo del Lido Marini, nel Leccese.

Durante l’avvistamento, gli operatori, hanno seguito le indicazioni fornite dall’Università di Siena per non disturbare i cetacei. Il risultato è stato sorprendente e ha permesso di assistere ad un momento emozionante tra la mamma e il suo piccolo. L’avvistamento è stato segnalato sull’app Marine Ranger, sviluppata nell’ambito del progetto Life Delfi per monitorare la presenza di cetacei nel Mediterraneo

Foto screen video Golletta Verde Facebook