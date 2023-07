Turiste in bikini sul lungomare di Gallipoli: “Ordinanza ignorata”

Turiste in bicicletta con pareo e bikini su lungomare di Gallipoli, nonostante l’ordinanza comunale per la tutela del decoro urbano. E’ quanto ha denunciato l’ex sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il video delle due turiste che transitano in uno dei luoghi più frequentati di Gallipoli nei pressi della strada che conduce ai lidi. L’attuale consigliere comunale di minoranza chiama in causa il sindaco, Stefano Minerva, sulla presunta assenza di controlli per il rispetto dell’ordinanza, che prevede multe fino a 150 euro per chi non si attiene alle norme previste in materia di decoro urbano. Nel video, diventato virale, si vedono due turiste che circolano in bici indossando un costume da bagno e un pareo.