Allenatori di razza fra i più vincenti nel calcio: da Pozzo a Guardiola

La storia del pallone narra le vicende di grandi condottieri che portarono club e Nazionali sul tetto d’Europa e del mondo. Da quando Vittorio Pozzo vinse i primi due Mondiali sulla panchina degli Azzurri fino a Pep Guardiola, autore di due triplete, passando per Zidane, Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Mourinho e Alex Ferguson, i gol piovono a raffica così come i titoli in bacheca di questi allenatori di razza che hanno vinto tutto. Approfondiamo insieme le imprese di questi eroi che sono diventati icone dello sport e non solo del calcio.

Vittorio Pozzo: 2 Mondiali da record

L’unico allenatore ad aver vinto 2 Coppe del Mondo è Vittorio Pozzo, che riuscì in questa impresa con l’Italia nei Mondiali del 1934 e 1938, di conseguenza è anche l’unico commissario tecnico ad aver vinto due Mondiali consecutivi con la stessa squadra.

Sir Alex Ferguson: l’allenatore con più titoli

Sono 49 i titoli vinti da Sir Alex Ferguson e mai nessuno è riuscito a eguagliare il suo record. Fra i trionfi ci sono 13 Premier League e 2 Champions League, tutte con il Manchester United.

Marcello Lippi: l’uomo Champions e Mondiale

Nel 1996 Marcello Lippi è stato l’ultimo allenatore che ha regalato la Champions alla Juventus, ma è sicuramente più famoso perché è stato anche l’ultimo allenatore a vincere la Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006, e questi sono due record degni di nota perché ancora oggi è considerato un eroe.

José Mourinho: mister UEFA

Prima della sconfitta della Roma contro il Siviglia in Europa League, Mourinho non aveva mai perso nessuna finale europea, vincendo 2 Champions, 2 Europa League e anche la Conference League. Attualmente lo Special One è l’unico che ha vinto tutte e tre le competizioni europee più importanti.

Zidane e le tre Champions consecutive

Da giocatore ha vinto Mondiale, Champions e Pallone d’Oro, e già rientra nei record assoluti, ma da allenatore Zidane è stato l’unico capace di vincere tre Champions consecutive: tutte con il Real Madrid dal 2015 al 2018.

Ancelotti si prepara a conquistare il mondo

I record di Ancelotti sono due ma mettono subito in chiaro la potenza di questo allenatore che da giocatore ha vinto 2 Champions con il Milan, e da allenatore ha vinto 4 volte la Coppa dalle Grandi Orecchie: 2 con i Diavoli e 2 con il Real Madrid. Per approfondire le statistiche di Ancelotti negli altri club in cui ha allenato, clicca qui, perché ha vinto tutti i campionati nazionali europei più difficili: Serie A, Bundesliga, Premier, Liga e Ligue 1. Intanto è già ufficiale che nel 2024 Carlo Ancelotti allenerà il Brasile e si prepara a vincere anche la Coppa del Mondo.

Guardiola e il suo doppio triplete

Guardiola è sempre protagonista nel calcio così come nel gossip, ed è proprio il 2023 che ha regalato il secondo triplete in carriera all’allenatore che più di tutti ha rivoluzionato la tattica negli ultimi 20 anni. Barcellona e Manchester City sono le squadre che fanno parte di questo record.