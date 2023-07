Bari, don Fabio lascia Torre a Mare: “Dieci anni bellissimi”

“Grazie Torre a Mare! Sono stati dieci anni bellissimi”. Così don Fabio Carbonara saluta i fedeli di Torre a Mare dopo la decisione dell’arcivescovo di trasferirlo a Bitonto. Questa mattina sono infatti state comunicate le nuove nomine.

“L’Arcivescovo mi ha affidato una nuova missione, come Parroco, nella Parrocchia San Silvestro in Bitonto – scrive don Fabio – Avremo modo di salutarci e poi di accogliere il nuovo Parroco , nelle date che vi comunicherò a breve. Consapevole che è sempre meglio esserci lasciati che non esserci mai incontrati, sono grato a ciascuno di voi per il bene che ho ricevuto dalle vostre vite e certo e fiducioso di aver provato a darvi il meglio di me nonostante i miei innumerevoli limiti. Insieme abbiamo vissuto un decennio indimenticabile. Siamo, siete una gran bella Comunità. Grazie, grazie di cuore per tutti i momenti vissuti insieme, per le difficolta superate, per la gioia che abbiamo provato a trasmettere, per aver creduto che solo insieme si possono smuovere le montagne. È stato un onore, un brivido grandioso. Il Buon Dio vi protegga”.

(foto facebook)