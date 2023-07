Bari, incendi sulla statale 16: disagi e lunghe code

Mattinata da incubo oggi sulla statale 16 per una serie di roghi, anche di lieve entità, che si sono sviluppati lungo la tangenziale. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. L’ultimo all’altezza di Picone. Non mancano lunghe code e rallentamenti. Poche ore fa un altro incendio, più vasto, si era sviluppato ad altezza Santa Caterina: a fuoco un capannone. Il vento caldo che si è alzato non sta aiutando i vigili del fuoco nel domare i vari roghi.