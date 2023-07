Bari, incendio a Santa Caterina: fumo visibile in tutta la città

Un vasto incendio sta interessando la lama in zona Santa Caterina a ridosso della struttura sportiva “Campo dei Fiori”. Le fiamme stanno avanzando pericolosamente da questa mattina alimentate dal forte vento di scirocco di queste ultime ore. Sul posto, al momento, due camion dei vigili del fuoco che stanno cercando di domare il rogo. Il fronte delle fiamme è molto esteso e si fa fatica a tenerlo sotto controllo: il fuoco sta infatti avanzando pericolosamente.

I vigili stanno lavorando per cercare di domare le fiamme che si stanno avvicinando ad una piccola abitazione. La situazione, come raccontano alcuni testimoni presenti sul posto, sembra essere molto critica. Nella casa, raccontano, ci sarebbero delle bombole del gas: si sta quindi provvedendo ad isolare la zona per paura di una eventuale esplosione.