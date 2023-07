Bari, paura al San Paolo: divampato incendio nel quartiere

Tre incendi in tre punti diversi della città in poche ore. Dopo Santa Caterina e la zona della Fiera, fiamme alte sono divampate anche in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni, nel quartiere San Paolo. Le fiamme altissime sono arrivate a ridosso della strada dove erano parcheggiate alcune auto. I vigili del fuoco sono al lavoro e combattono contro un forte vento di scirocco che sta facilitando l’avanzamento del fuoco. Sul posto anche una pattuglia della polizia di Stato.