Bari senza info point nei quartieri: “Tanti turisti spaesati in città”

La sua bancarella è diventata un punto di riferimento per il quartiere San Girolamo – Fesca ma non solo. Ora anche meta di turisti che, spaesati, si fermano ogni giorno a chiedere informazioni. A raccontare quanto sta accadendo in città è Peppino Milella, commerciante barese.

“Ieri verso mezzogiorno – spiega – mi vedo arrivare una signora con il suo bimbo. Erano turisti olandesi che si erano persi. Non sapevano come raggiungere il loro bed and breakfast. Ho offerto loro acqua e della frutta e li ho accompagnati io. Durante il tragitto ho spiegato loro dove prendere i mezzi pubblici anche perché dovevano restare a Bari una settimana. Che dire mi è bastato il loro abbraccio e i ringraziamenti per l’accoglienza ricevuta. E sono stato felice di questa azione però rivolgo un appello alle istituzioni: a Bari ci sono pochi info point. Tutti concentrati in centro. E il resto della città? I turisti arrivano e non sanno dove andare. E’ necessario sistemare questi punti informazioni in tutti i quartieri più frequentati dai turisti, perché sta diventando un vero problema per loro”.

Milella chiede anche ai titolari di bed and breakfast di fornire le giuste indicazioni e informazioni, per aiutare nel soggiorno i tanti turisti che ormai stanno arrivando a Bari. “Così come gli autisti Amtab – conclude – dovrebbero essere forniti di materiale informativo per aiutare queste famiglie che più volte ho visto girovagare per il quartiere senza sapere dove andare”.