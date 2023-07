Bari, torna la Fiera del Levante: “Tante le novità”

Da sabato 9 settembre a domenica 17 settembre torna la Campionaria Generale Internazionale organizzata dalla Nuova Fiera del Levante, nuovamente nel suo mese di origine. Nove giorni tra eventi, incontri, congressi ma anche spettacoli e intrattenimenti per tutte le famiglie. “Tutto sta procedendo per l’organizzazione dell’86esima Campionaria. Sarà la prima Fiera all’insegna della continuità del mio predecessore, Alessandro Ambrosi, recentemente scomparso. Stiamo lavorando alacremente, progettando con metodologia e guardando al futuro. Tante saranno le novità e i temi trattati tra cui l’internazionalizzazione e la solidarietà per condividere idee e iniziative per il bene comune. Il tutto per contribuire a rendere la Puglia una regione sempre più virtuosa grazie anche alla Campionaria che deve rappresentare sempre più un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno e non solo”, dichiara il neo presidente Gaetano Frulli.

La Campionaria 2023 è accompagnata da un claim fortemente simbolico, La Forza del Levante, anche quest’anno curato da Francesco Poroli, illustratore e art director milanese di fama internazionale. Punterà ad essere simbolo del Sud basandosi su tre punti di forza: eccellenza, innovazione e passione che insieme guidano il progresso verso un futuro che supera ogni confine.

“Una storia che si rinnova da 86 anni per promuovere l’economia dei nostri territori proprio attraverso quella forza del levante che rappresenta un faro di progresso per imprenditori, professionisti e visitatori – prosegue la nota – La Campionaria sarà come sempre al fianco di tutte le aziende, piccole e medie imprese per continuare a svolgere un ruolo strategico nella promozione della Pugliae del Mezzogiorno sempre al centro di quel dialogo di pace e di confronto tra i Paesi del Mediterraneo”.