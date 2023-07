Caldo a Bari, sindacati dei vigili chiedono lo stop di alcuni servizi

“Alla luce delle severe ondate di calore che ormai da giorni stanno interessando la città di Bari, attestate peraltro da comunicati ad acta della Protezione Civile che assegnano il bollino rosso di allerta massima, con temperature che si aggirano sui 42/43 gradi, si chiede che i servizi di controllo attraverso le apparecchiature con Telelaser, i servizi di Posto Controllo Traffico (P.C.T.), i servizi in bici ed i servizi motomontati siano immediatamente sospesi per evitare pericoli alla salute degli addetti, esposti evidentemente al rischio più che concreto di subire pericolosissimi colpi di calore”. Lo si legge in una nota dei Responsabili dei lavoratori della sicurezza: Nicola Dabbicco, Lucia Turi, Anna Mideja, Francesco La Nave, Giuseppe Lomonte e Giuseppe Delle Foglie.

“Si rammenta – scrivono – che i suddetti servizi sono tutti rigorosamente espletati all’esterno. Si invita inoltre il comandante della Polizia Locale a prevedere un servizio di staffetta da espletarsi con auto ed aria condizionata funzionante che deve provvedere a fornire il personale appiedato con bottigliette di acqua, utilissime nel particolare periodo. Si precisa che le richieste qui sostanziate rivestono assoluto ed indifferibile carattere d’urgenza. In difetto si attiverà la procedura sanzionatoria prevista”.