Maltempo al Nord, morta 16enne nel campo scout

Una ragazza di 16 anni che si trovava ad un campo scout è morta dopo esser stata colpita da un albero caduto a causa del maltempo. La ragazza si trovava in un campo a Cedegolo, nel bresciano, che è stato evacuato dai vigili del fuoco. Evacuato, sempre a causa del maltempo, anche un altro campo scout in Val Dorizzo. Ieri per tutta la giornata si sono registrati enormi danni in diverse località del Nord, da Milano a Monza (foto anteprima). Centinaia gli alberi sradicati, tante le stazioni impraticabili.