Nuovi parroci e diaconi: ecco tutti i cambiamenti a Bari e provincia

Nuove nomine di diaconi e parroci a Bari e in provincia. Lo comunica l’arcivescovo di Bari Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano. “La novità porta sempre in sé tanta incertezza, ma è foriera di futuro e di speranza – scrive – Ogni cambiamento non è mai una soluzione facile e a buon mercato, ma diviene inevitabile nel processo di rigenerazione che i tempi e le singole situazioni richiedono. Sebbene queste scelte riguardino direttamente alcuni, tra presbiteri, laici, e comunità, è tutta la Chiesa locale a essere coinvolta, in quanto unico corpo che gioisce e soffre insieme. Ogni nuovo inizio ci restituisce al primo slancio discepolare, ricentrandoci in Cristo, unico nostro bene, e consegnandoci uno stile di vera comunione e di autentica partecipazione, per vivere la bellezza della missione del Vangelo”.

Ecco le nomine:

l’equipe diocesana per le Periferie, coordinata da don Gianni De Robertis, Vicario Episcopale per le Periferie, è costituita da: Vito Angiulli, dott.ssa Antonella Fumai, prof. Giuseppe Gabrielli, prof. Aldo Olivieri, dott.ssa Valeria Patruno;

l’equipe diocesana per la comunità vocazionale, coordinata da don Nicola Simonetti, è composta da: suor Anna Vivian, i coniugi Felice Di Maggio e Marina Polito, la ssa Palma Macina, don Ermir Frani;

don Ciccio Acquafredda diviene collaboratore della Parrocchia “San Leucio” in Bitonto;

don Giuseppe Di Corrado, già parroco della Parrocchia “Santa Lucia” in Gioia del Colle, diviene collaboratore della Parrocchia “S. Maria del Carmine” in Sammichele di Bari;

don Giuseppe Di Marzo, già parroco della Parrocchia “Annunciazione” in Bari, diviene collaboratore presso la stessa Parrocchia;

don Vincenzo Cozzella, già parroco della Parrocchia “San Silvestro papa” in Bitonto, diviene collaboratore della Parrocchia “Santa Caterina vergine e martire” in Bitonto;

don Angelo Romita, già parroco della Parrocchia “Santi Apostoli” in Modugno, diviene collaboratore della Parrocchia “Maria Ss. del Rosario (in S. Francesco da Paola)” in Bari;

don Franco Fanizza, già parroco della Parrocchia “Sacro Cuore” in Mola di Bari, diviene collaboratore presso la stessa Parrocchia;

don Raphael Arango, già parroco della Parrocchia “San Pio X” in Bari, è nominato parroco della Parrocchia “Santi Apostoli” in Modugno;

don Michele Birardi, già parroco della Parrocchia “San Luca” in Bari, è nominato parroco della Parrocchia “Sacro Cuore” in Mola di Bari;

don Carlo Cinquepalmi, già parroco della Parrocchia “Madonna di Pompei” in Bari-Carbonara, è nominato parroco della Parrocchia “San Luca” in Bari;

don Carlo Lavermicocca, già parroco della Parrocchia “Santa Famiglia” in Bari (Villaggio del Lavoratore), è nominato parroco della Parrocchia “Annunciazione” in Bari;

don Fabio Carbonara, già parroco della Parrocchia “San Nicola” in Bari-Torre a Mare, è nominato parroco della Parrocchia “San Silvestro papa” in Bitonto;

don Alessandro Decimo D’Angelo, già amministratore della Parrocchia “Santa Maria Annunziata” in Cellamare, diviene parroco della stessa parrocchia;

don Andrea Magistrale, già amministratore della Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” in Bitonto, diviene parroco della stessa parrocchia;

don Francesco Spierto, già amministratore della Parrocchia “Santa Caterina vergine e martire” in Bitonto, diviene parroco della stessa parrocchia;

don Domenico Chiarantoni, in quanto parroco della Parrocchia “S. Maria del Fonte” in Bari-Carbonara, diviene anche amministratore della Parrocchia “Madonna di Pompei” in Bari-Carbonara;

don Angelo Lagonigro, in quanto parroco della Parrocchia “San Michele Arcangelo” in Bari-Palese, diviene anche amministratore della Parrocchia “Sant’Alberto” in Bari-Palese;

don Marco Carozza, già vicario parrocchiale della Parrocchia “Immacolata” in Modugno, è nominato amministratore della Parrocchia “San Lorenzo diacono e martire” in Valenzano;

don Evan Ninivaggi, già vicario parrocchiale della Parrocchia “S. Maria La Porta” in Palo del Colle, è nominato amministratore della Parrocchia “San Nicola” in Bari-Torre a Mare;

don Michele Calabrese, già vicario parrocchiale della Parrocchia “Cattedrale” in Bari, è nominato amministratore della Parrocchia “San Pio X” in Bari;

don Rocco Daniele Priore, già vicario parrocchiale della Parrocchia “Maria Ss. Assunta” (Concattedrale) in Bitonto, è nominato amministratore della Parrocchia “Santa Lucia” in Gioia del Colle;

don Nicola Flavio Santulli, già vicario parrocchiale della Parrocchia “San Giuseppe” in Bari, è nominato amministratore della Parrocchia “Santa Famiglia” in Bari (Villaggio del Lavoratore);

don Giuseppe Tunzi, già vicario parrocchiale della Parrocchia “Santa Croce” in Bari, diviene vicario parrocchiale della Parrocchia “San Marcello” in Bari;

don Giacomo Giuseppe Capozzi, già vicario parrocchiale della Parrocchia “San Nicola” in Mola di Bari, diviene vicario parrocchiale della Parrocchia “Santa Maria del Fonte” in Bari-Carbonara;

don Francesco Cirella, già vicario parrocchiale della Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Cassano delle Murge, è nominato vicario parrocchiale della Parrocchia “S. Maria La Porta” in Palo del Colle;

don Francesco Desantis, diacono, è nominato collaboratore della Parrocchia “Maria Ss. Assunta” (Concattedrale) in Bitonto;

Tommaso Cozzi, diacono, già collaboratore della Parrocchia “Preziosissimo Sangue in San Rocco” in Bari, diviene collaboratore della Parrocchia “Cattedrale” in Bari.

Le nomine saranno a decorrere dal mese di settembre, mentre il calendario degli avvicendamenti sarà concordato con i presbiteri coinvolti e comunicato nelle prossime settimane.

Queste nomine vanno ad integrare quanto già comunicato lo scorso 9 giugno, vale a dire:

la dott.ssa Angela Martiradonna è nominata Delegata diocesana per l’Ufficio Migrantes, e succede a don Michele Camastra;

il nuovo Consiglio Diocesano per gli Affari Economici è costituito da: Giuseppe Paradies; Notaio Roberto De Michele; Avv. Egidio Sarno; Dott. Rocco Stefano Caramia; Mons. Domenico Falco; don Candeloro Angelillo; Prof.ssa Mariantonietta Intonti;

la nuova equipe diocesana di Pastorale della Salute, coordinata dal Delegato don Antonio Stizzi, è costituita da: prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio; Sig.ra Monia Pinzaglia; Dott.ssa Miriam Naglieri; Dott. Giuseppe De Serio, diacono;

il diacono Vito Carnevale è nominato assistente dell’equipe diocesana degli esorcisti;

il nuovo Collegio dei Consultori è costituito da: don Domenico Castellano, don Pierpaolo Fortunato, don Giovanni Giusto, don Francesco Gramegna, don Antonio Lobalsamo, don Vito Marziliano, padre Emmanuel Albano, op;

don Giovanni Caporusso è nominato Vicario Episcopale della Carità e per la cura e le povertà del territorio, servizio rimasto vacante dopo la nomina episcopale di S. E. Mons. Vito Piccinonna;

don Giovanni Giusto è nominato Referente diocesano per la Tutela dei Minori e degli Adulti Vulnerabili, e succede a don Pasquale Larocca;

don Mario Castellano è nominato parroco della Parrocchia “S. Andrea” in Bari;

don Michele Sardone, già parroco della Parrocchia “S. Andrea” in Bari, diviene collaboratore della medesima parrocchia;

don Nicola Boccuzzi, già parroco della Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Cassano delle Murge, diviene collaboratore della Parrocchia “S. Nicola” in Bari-Torre a Mare;

don Domenico Frappampina, già parroco della Parrocchia “S. Lorenzo diacono e martire”, è nominato parroco della Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Cassano delle Murge;

don Giovanni Lorusso è nominato Delegato per la Pastorale del Tempo Libero, del Turismo e dello Sport, e succede a don Vito Campanelli;

don Mario Diana è nominato Assistente diocesano dell’Azione Cattolica – Settore Giovani, e succede a don Domenico Pietanza;