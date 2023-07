Più controlli e mezzi, così a Bitonto si ricostruisce la legalità

Oggi in Prefettura si è svolta la riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Antonia Bellomo. In primo luogo è stata analizzata la situazione della sicurezza nel Comune di Bitonto con la partecipazione del Sindaco della città. Dalla disamina svolta è emerso che l’attenzione su quel territorio comunale è alta e costante con servizi di prevenzione generale e controllo, modulati periodicamente in relazione alle criticità emergenti e rafforzati da servizi straordinari settimanali ad “alto impatto”, a cui si unisce una incessante attività di contrasto, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, che negli ultimi anni ha prodotto importanti e significativi con l’arresto di esponenti di spicco della criminalità organizzata ivi operante.

Il Sindaco di Bitonto nel dare atto del quotidiano impegno delle Forze di Polizia ha sottolineato che la comunità è preoccupata per un dilagante comportamento contro le regole da parte di alcuni giovani, in molti casi appartenenti ad ambienti criminali, che nelle piazze del centro storico, effettuano scorribande a bordo di bici elettriche incuranti del disagio arrecato a residenti e turisti. Si è quindi concordato di predisporre un ulteriore potenziamento dei controlli, nelle zone segnalate, in forma congiunta tra Polizia Locale e gli uomini dei presidi territoriali di Polizia, e con il coinvolgimento di esperti della motorizzazione civile per gli accertamenti tecnici di competenza, quale segnale forte di presenza dello Stato sul territorio. Il Sindaco è stato sensibilizzato all’implementazione dei sistemi di videosorveglianza nelle aree più sensibili della città utilizzando le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Legalità; 2014 – 2020, che ha attribuito al Comune di Bitonto un finanziamento di 250.000,00 euro.

Il Prefetto e i Vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno evidenziato che sulle tematiche della sicurezza, della legalità, e soprattutto su quelle legate alla

devianza e al disagio giovanile, così avvertite dalla cittadinanza occorre, in parallelo all’azione di prevenzione e contrasto delle Forze dell’Ordine, investire educative e a rimodulare gli interventi in campo, rivolgendoli alla diffusione del rispetto delle regole, del senso civico e infondendo nei cittadini e nelle fasce giovanili la consapevolezza che il consumo di droga e l’utilizzo di mercati paralleli alimenta i profitti e lo sviluppo delle attività illegali e criminali. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha dato anche il via libera al progetto per “La prevenzione della truffa agli anziani” elaborato dall’amministrazione comunale di Bari.

L’iniziativa, il cui obiettivo è mettere in atto delle azioni integrate per il contrasto di truffe e raggiri ai danni della popolazione anziana, è finanziato dal Ministero dell’Interno, per un importo di 22 mila euro e si pone in continuità con le attività di prevenzione intraprese nel biennio precedente con il sostegno di risorse ministeriali. Sono state, infine. analizzate le misure di safety e security, congiuntamente con il Sindaco di Molfetta e gli organizzatori dei Campionati Nazionali Assoluti di Atletica Leggera 2023 che si svolgeranno in detta città dal 28 al 30 luglio prossimi, nonché le misure di sicurezza e vigilanza in occasione del concerto dei “Pinguini Tattici Nucleari” del 27 luglio prossimo presso lo Stadio “San Nicola” di Bari. Presenti al Comitato il Questore di Bari, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Comandanti della Polizie Locali di Bari, Bitonto e Molfetta.