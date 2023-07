Spettacoli di magia e luna park: a Turi serata dedicata ai piccoli

Musica, spettacoli circensi itineranti gratuiti e giochi per i più piccoli colorano l’estate di Turi con la Cartoon Night. Martedì 25 luglio il borgo barese accoglie l’ormai collaudato appuntamento di Wonderland Eventi, che accompagna il pubblico in un viaggio tra le canzoni che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza con il concerto de Le stelle di Hokuto. Appuntamento in largo Pozzi con il gruppo di otto elementi barese che – rigorosamente in costume – alle 21 reinterpreta le sigle dei cartoni animati e delle serie tv più conosciute dagli anni ’70 ad oggi. Uno show brillante e coinvolgente non solo per i costumi da eroi ed eroine dei cartoni più famosi indossati dai musicisti, ma anche per gli sketch che si avvalgono di contributi video a tema.

La Cartoon Night di Turi accoglie il pubblico già dalle 19 con un ricco programma di eventi, che si apre tra le giostre del Luna Park, per poi assistere alle evoluzioni mozzafiato dei trampolieri e dei giocolieri con i loro spettacoli itineranti in largo Pozzi. Ancora atmosfere circensi in via XX settembre dalle 20 con la novità di questa edizione: gli spettacoli di magia, bolle giganti e fuoco che faranno rimanere a bocca aperta il pubblico di tutte le età. A conclusione della Cartoon Night, un appuntamento amato dai più piccoli: l’incontro con le mascotte e i clown subito sotto il palco della piazza, per condividere momenti di spensieratezza e allegria. La Cartoon Night è organizzata da Wonderland Eventi in collaborazione con il Comune di Turi. Gli eventi della Cartoon night sono gratuiti e a ingresso libero.