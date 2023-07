Addio afa, il meteorologo: “In Puglia arriva l’amico maestrale”

“E’ in arrivo l’amico maestrale”. Sono parole che danno speranze, in questi tempi di “apnea”, quelle del meteorologo Vitantonio Laricchia che non ha dubbi: “Da questa mattina e per i prossimi giorni le temperature scenderanno a 32 gradi”. Secondo Laricchia il caldo afoso ed estremo di questi ultimi 15 giorni lascerà la nostra regione a partire da oggi. “Attenzione, però, – spiega il meteorologo – l’incontro tra aria fredda e aria calda che si è accumulata nelle ultime settimane sull’asfalto e nelle acque dei mari (che hanno toccato i 28 gradi), potrebbe dare origine e fenomeni estremi”. Laricchia non ha dubbi, quello che abbiamo vissuto è il mese più caldo degli ultimi cento anni. Ieri nel capoluogo la colonnina di mercurio segnava, alle 15 e 30, 42 gradi. “Una temperatura – spiega ancora Laricchia – assolutamente al di sopra della media stagionale che di fatto non dovrebbe oltrepassare di molto i 27 gradi. Carte alla mano, da oggi si dovrebbe ricominciare a respirare. E per il futuro? “Previsioni a lungo termine – sottolinea Laricchia – non possiamo farle, ma vi consiglio di godervi per il momento le temperature in arrivo”.