A Bari torna l’incubo black out: Ceglie senza luce per 5 ore

Torna l’incubo black out a Bari. Ieri è rimasta al buio Ceglie con disagi che sono cominciati già alle 19 della sera. Senza luce anche i residenti di Valenzano e Adelfia.

I blackout si sono susseguiti già per due giorni in città e anche per svariate ore la scorsa settimana. La colpa potrebbe essere del caldo. I cavi interrati dell’elettricità sono fusi o spezzati a causa del caldo rovente di questi giorni. Le temperature superiori a 40 gradi che si stanno registrando continuano a stressare la rete elettrica, con blackout ormai continui. Alcuni invece sostengono che si tratti di un uso smodato dei condizionatori di aria e impianti di raffreddamento per combattere il caldo.