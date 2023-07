Bari, addio all’ex Nautico di Fesca: “Tanti ricordi, ormai un rudere”

“Un altro edificio storico del nostro quartiere sta per “lasciarci” per fare spazio ad un altro edificio residenziale. Quanti alunni e quanti docenti sono passati dal ex “Istituto Nautico di Fesca”, quante storie ci saranno da raccontare su quella scuola”. Così il gruppo Facebook La Voce di San Girolamo Fesca commenta i lavori partiti per abbattere il rudere dell’ex Nautico, abbandonato da decenni e ormai una vera e propria bomba ecologica, tra ratti e insetti di ogni tipo. Numerosi i ruderi che sono stati abbattuti negli ultimi anni per fare spazio a nuovi palazzi e residenze di ultima generazione.