Bari, Amtab in “affanno”: bus fermi e senza aria condizionata

Nella giornata di ieri sono rimasti fermi in officina 35 autobus, sia per il personale in ferie sia perché mezzi in avaria. L’Amtab è in affanno e i dipendenti sono preoccupati. Soprattutto per l’assenza di una guida, dopo le dimissioni di Sabino Persichella. “Ci sono bus che escono e dopo mezz’ora rientrano per avaria – spiegano alcuni dipendenti esasperati – ci sono mezzi sui quali l’aria condizionata non funziona e in questi giorni tanti sono stati i disagi. Le ripercussioni sono anche sull’utenza perché sono diverse le corse che saltano. Poi i bus in avaria attendono ore prima di essere “rimorchiati” e portati via. Ci sono autisti che passano l’intero turno ad aspettare che arrivi il rimorchiatore, perché non c’è nessuno per farlo. In Amtab ci sono 750 persone lasciate allo sbando. Chiediamo al sindaco un intervento, una presa di posizione. Questa azienda è davvero in affanno”.

Intanto è stato convocato per il 2 agosto, su richiesta delle opposizioni (Cinque stelle, Lega e Fratelli d’Italia), un consiglio comunale monotematico proprio sulla vicenda Amtab. “Considerati i riferimenti fatti da Persichella a contrapposizioni con la struttura amministrativa comunale – si legge nel documento di convocazione – la persistente non approvazione del Bilancio da parte del socio unico Comune di Bari; la situazione debitoria da 4,2 milioni di curo, il piano di rilancio dell’azienda, si richiede la convocazione di una seduta consiliare monotematica”.