Casa nuova? Ecco cosa regalare a una coppia

Può capitare di essere invitati all’inaugurazione di una nuova abitazione da parte di una coppia di parenti, di amici o di semplici conoscenti; a nessuno naturalmente fa piacere presentarsi a mani vuote in un’occasione del genere, ma cosa si può regalare per non sfigurare? Proviamo a proporre qualche idea.

# 1 – Copripiumino matrimoniale elegante: una scelta pratica e moderna

Regalare un copripiumino matrimoniale elegante è senza ombra di dubbio un’ottima idea; innanzitutto è un regalo per il quale non vi sono problemi nel caso in cui la coppia ne possieda giù uno; infatti i copripiumini, che sono sacchi destinati ad accogliere un piumino o un piumone, sono interessanti anche perché sono la scelta ideale per cambiare il look alla stanza dal letto; averne più di uno è quindi non solo utile, ma addirittura auspicabile. Ovviamente è opportuno orientarsi su un prodotto di qualità come i sacchi copripiumino presenti nel catalogo di biancheria per la casa Ferò, azienda che si caratterizza proprio l’alta qualità di tutti i suoi prodotti; sul suo sito ufficiale si possono acquistare parure copripiumino in raso cotone, in micromodal, in raso di cotone, in cotone percalle e in lino stone washed. La gamma dei colori è decisamente ampia e tutte le proposte sono caratterizzate dalla grande raffinatezza delle lavorazioni e dalla cura per ogni minimo dettaglio.

# 2 – Un vino di pregio

Un’altra ottima idea, ideale per festeggiare qualcosa di importante come l’inaugurazione di una casa, è regalare una bottiglia di vino pregiato; se non siamo intenditori di vino si può fare una ricerca in Rete controllando i siti dedicati oppure ci si può rivolgere al personale di un’enoteca che ci saprà consigliare per il meglio. La varietà dei prezzi dei vini di pregio è notevolissima e quindi troveremo senz’altro ciò che fa al caso nostro. Un regalo che risulterà sicuramente gradito sarà per esempio una bottiglia di champagne, magari uno Champagne Brut “Special Cuvée” Magnum – Bollinger oppure un Toscana Rosso IGT “Tignanello” 2020 della Tenuta Tignanello, Antinori.

# 3 – Una pianta bonsai

Altro regalo particolarmente azzeccato è una pianta di bonsai, un albero in miniatura; non deve sembrare un regalo banale, anzi; si tratta di un dono decisamente importante e beneaugurante; sul mercato sono disponibili bonsai che partono da poche a decine di euro fino ad arrivare a esemplari particolarmente costosi. Non si deve però dimenticare che, pur essendo un dono davvero raffinato, è opportuno regalarlo a chi ha il pollice verde perché si tratta di piante che hanno bisogno di tempo e molte attenzioni.

# 4 – Una planetaria

Oggi moltissime coppie hanno a disposizione cucine fornitissime e quindi non sempre la strada degli elettrodomestici è percorribile; tuttavia, se si ha la possibilità di informarsi e si viene a conoscenza che la coppia non possiede una planetaria, quest’ultima può essere un’idea regalo davvero interessante e utile. Si tratta di un elettrodomestico particolarmente versatile e pratico che serve a montare, mescolare, frullare e impastare qualsiasi ingrediente si desideri. È un vero e proprio robot tuttofare che in molti casi dimezza i tempi di preparazione delle ricette e si sa, oggi il tempo è sempre tiranno.