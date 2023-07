Infermieri al “collasso” negli ospedali pugliesi: “Sit in e proteste”

“Nelle Asl pugliesi e soprattutto nelle Asl baresi c’è sempre più carenza di personale, l’apice è stato raggiunto nelle ultime settimane per il blocco delle assunzioni da parte della Regione Puglia, situazione che potrebbe mettere a rischio la tenuta delle strutture sanitarie” . La denuncia è dell’Usppi Puglia che annuncia lo stato di mobilitazione della categoria. “Mentre la Regione procede a chiusure ed accorpamenti per fronteggiare l’emergenza estiva e l’insufficienza di medici, negli ospedali il personale è ormai al collasso, costretto ad un super lavoro e a svolgere le attività senza il giusto numero di operatori socio sanitari a dare man forte”, continua la nota. Per il segretario nazionale Usppi – Unione Sindacati Pubblico Privato Impiego – Nicola Brescia, «questa situazione grava inevitabilmente sul personale infermieristico, costretto a svolgere attività assegnabili agli OSS in quanto solo residuali nel profilo professionale dell’infermiere. In questa fase critica, tutta la sanità ospedaliera è retta da infermieri e operatori socio sanitari che sono arrivati davvero al limite delle forze».

. «È inaccettabile -prosegue il segretario nazionale Nicola Brescia – che si ritenga soddisfacente una organizzazione del lavoro basata su un solo operatore socio sanitario per due o più reparti/servizi ad alta complessità assistenziale; in questo modo si costringe l’infermiere a svolgere attività che nulla hanno a che fare con una visione moderna della sanità. L’infermiere, per legge, è il responsabile dell’assistenza generale infermieristica oltre che un gestore di “processi” e non solo un mero esecutore materiale di attività non “assegnabili” ad altre figure; di questo la politica e i manager sanitari devono prenderne atto». Per l’Usppi è necessario procedere con nuove assunzioni di Oss, per alleggerire il lavoro degli infermieri. Il sindacato annuncia sit in di protesta nei prossimi giorni.