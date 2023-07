La “Madonna in trono col Bambino” torna a casa dopo 47 anni

Il 27 luglio 2023 alle ore 16:30, presso la parrocchia Sant’Egidio Abate di Cerqueto (TE), il Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bari, Tenente Colonnello Giovanni DI BELLA, e il Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto, Capitano Caterina SIBILLO, restituiranno una statua lignea del XIV secolo raffigurante la “Madonna in trono col Bambino” sottratta nel 1976 dalla Chiesa di Sant’Egidio Abate di Cerqueto in provincia di Teramo. L’attività nasce a seguito della dipartita di un collezionista d’arte di Bitonto e la riconsegna da parte degli eredi di una statua lignea policroma raffigurante una Madonna con Bambino.

A seguito di contatti intrapresi dalla Tenenza di Bitonto con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Bari, si accertava che la statua in questione era tra gli oggetti di notevole valore artistico da ricercare, in quanto trafugata nel 1976. Si rappresenta, inoltre, che nel corso della medesima attività venivano rinvenuti e sequestrati oltre 500 reperti archeologici e beni d’arte di pregevole valore. Tra questi, quelli illecitamente detenuti sono stati restituiti in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e alla Chiesa. Alla cerimonia di restituzione saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, S.E. Mons. Lorenzo LEUZZI, il Presidente della Provincia di Teramo, Ing. Camillo D’ANGELO, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, Colonnello Pasquale SACCONE, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, Colonnello Fabrizio CHIRICO, il Presidente del Bacino Imbrifero Montano di Teramo, Marco DI NICOLA, il Vicesindaco del comune di Fano Adriano, Antonio DI BATTISTA.