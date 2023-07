Lutto nel mondo della musica, addio a Sinéad O’Connor

Addio a Sinéad O’ Connor, morta all’età di 56 anni. Nata a Dublino da famiglia numerosa, è stata una tra le voci più affascinanti degli anni Ottanta e Novanta, artista dalla spiccata personalità, che deve la sua fama sia alla musica sia al suo anticonformismo; è ricordata per il suo look fuori dal comune (spesso aveva i capelli rasati a zero) e le sue opinioni controverse.

In campo musicale il suo successo maggiore rimane legato al singolo Nothing Compares 2 U, del 1990, e incluso nell’album I Do Not Want What I Haven’t Got. (Foto Facebook)