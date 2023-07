Puglia, in fumo un centro cinofilo: una raccolta per ricostruirlo

Incendio nel “Cinofollia”: il più grande centro cinofilo della Puglia non c’è più. Una raccolta fondi per rimettere in piedi la scuola di addestramento “Purtroppo Cinofollia è stata assediata da un terribile incendio che ha distrutto tutto, gli impianti, l’ufficio con tutto ciò che stava dentro e parte della recinzione”. Sono le parole di Cristina Ferale, istruttrice di Cinofollia, una scuola di addestramento per cani attiva da più di vent’anni è il più grande centro cinofilo della Puglia. Per reagire a questo evento Cristina ha lanciato subito una raccolta fondi su GoFundMe.

La solidarietà per Cinofollia è stata tempestiva, non sono passate neanche 24 ore e già sono stati donati oltre 4mila euro. Sulla pagine facebook della scuola si legge: “Non ci sono parole per descrivere l’impotenza davanti a tali eventi, un pomeriggio vai a lavoro e non c’è più nulla, ufficio, deposito, attrezzature, tutto in fiamme e tu non puoi fare nulla perché non c’è più acqua e non puoi neanche salvare qualcosa”.

Tra i danni che al momento sono evidenti, si legge sempre sulla pagina facebook: “il quadro elettrico generale completamente da rifare (impianto che serve non solo per la luce ma anche per il sistema idrico), tubazioni delle cisterne dell’acqua completamente da sostituire, 1 cisterna dell’acqua completamente deformata […] l’ufficio e il deposito non esistono più con tutti documenti, le attrezzature delle fotocellule di Agility, le attrezzature per il giardinaggio, tutti i gazebo e accessori per la manutenzione di Cinofollia”.

(Foto Facebook)