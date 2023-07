Tregua al Nord per il maltempo, a Milano caduti 400 alberi

Sono oltre quattrocento gli alberi caduti sulle strade di Milano nella bufera che si è abbattuta sulla città intorno alle 4 di ieri mattina. E sta continuando il lavoro senza sosta per rimuoverli e così ripristinare la circolazione. Sono segnalate chiusure e deviazioni fra via Legnano e piazza Lega Lombarda – fra il parco Sempione e via della Moscova – proprio per i lavori di ripristino, così come in via Regina Margherita vicino alla rotonda della Besana, in via Lomellina, in via MacMahon, in piazza Durante e via Assiano. Atm, l’azienda di trasporti milanesi, ha fatto sapere di essere al lavoro per liberare gli snodi più critici della rete tram, tra cui piazzale Maciachini, Parco Nord, Porta Lodovica e via Torino.

Intanto si terranno domani i funerali della scout 16enne morta travolta da un albero. Era in campeggio quando rimasta uccisa dalla caduta di un albero per il maltempo. “Riposa in pace Chiara” è la scritta a fianco all’immagine della guida scout. La camera ardente è allestita alla casa funeraria a Camerlata. I funerali si svolgeranno domani alle 14, nella parrocchia di Cristo Re, nel quartiere di Tavernola, dove la ragazza viveva con i genitori e i due fratelli. Ne dà notizia l’Ansa.