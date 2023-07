Aggrediti e derubati a Gallipoli, vacanza da incubo per alcuni turisti

Vacanza da incubo per alcuni giovani turisti proveniente dal veneto, di età compresa tra i 17 e 18 anni, che hanno denunciato di essere stati aggrediti e derubati a Gallipoli. L’episodio, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, da parte di un gruppo di turisti coetanei.

I turisti veneti hanno sporto denuncia al commissariato locale di polizia affiancati dai propri genitori ritenendo che gli aggressori fossero romani. Due dei giovani ragazzi, uno di 17 e uno di 18 anni, sono finiti in ospedale con traumi al setto nasale. Le ferite sono state giudicate guaribili in una ventina di giorni.

Secondo una prima ricostruzione effettuata in seguito alla denuncia, i turisti erano usciti da una discoteca e si trovavano nei pressi di lodo San Giovanni quando si sono imbattuti nel gruppo di turisti romani che gli hanno poi aggrediti. Durante la lite i turisti sarebbero stati presi a pugni e derubati del denaro e di una collana. Sono in corso le indagini per risalire all’identità degli aggressori tramite l’ausilio delle videocamere presenti sul posto.

Foto repertorio