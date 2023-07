Autonomia fiscale, Emiliano: “Gravissimi danni per il Sud”

Il presidente della Puglia Michele Emiliano (Pd) è convinto che, con la riforma per l’autonomia differenziata, i rischi per il sud siano “gravissimi”. “Ancora oggi – sostiene il governatore intervistato da Il Messaggero – i promotori principali sono lombardi e veneti, ma questa volta dicono che lo fanno per il Sud, per aiutarlo a riequilibrare il differenziale di sviluppo. Ovviamente a questa folgorazione sulla via di Damasco non crede nessuno”. A Emiliano risulta “che la Ragioneria Generale dello Stato sia fortemente perplessa. Perché passare dalla spesa storica ai livelli essenziali delle prestazioni uguali per tutti determinerebbe uno spostamento di soldi da Nord a Sud che le casse dello Stato non si possono permettere”. Per il governatore, “sì”, si tratta del vecchio progetto di federalismo fiscale. E dice di avere la certezza che la riforma sia tagliata sulle esigenze del Settentrione. “Solo il Nord la chiede e il Sud la considera l’ennesima fregatura che viene dai ricchi ai danni dei più poveri”. “Il Nord – aggiunge Emiliano – tratterebbe sul suo territorio il gettito fiscale realizzando il suo sogno di sempre: smettere di contribuire alla finanza generale”. “Deve essere il Parlamento – ricorda Emiliano – ad avere l’ultima parola sulle intese stipulate tra singole regioni e governo ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione”.