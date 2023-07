Colazione americana e “Frappuccino”, Starbucks si accende a Bari

C’è tanta curiosità tra i baresi oggi per l’apertura dello store Starbucks in via Argiro. Già delle prime ore della mattina piccole file di si sono formate all’ingresso della caffetteria per assaporare tutte le novità della caffetteria americana. Molti i ragazzi anche che consumavano la colazione ai tavoli e ai banconi.

Le caratteristiche del negozio sono identiche ovunque: locale tranquillo, illuminato da grandi vetrate che danno sulla strada, semplici ed essenziali nell’arredamento. Si estende per una superficie di quasi 120 mq e 28 posti a sedere all’interno, oltre a un dehor esterno di 30 mq con 24 sedute.

Servono ciambelle, gelati, frappè, dolci, insalate, panini, tè, cappuccino, caffè di vario genere, anche al cioccolato. Per chi cerca un gusto particolare c’è il Frappucino (una idea di Starbucks), un mix di frappè e cappuccino. Sapori diversi e per i più esigenti anche in versione light. Ce n’è uno per ogni aroma: altro non è che un frappè di caffè, latte montato e ghiaccio, perfetto per quando fa caldo d’estate o per una merenda alternativa. Non a caso il Frappuccino è un marchio registrato.

In occasione dell’inaugurazione dello store, Starbucks devolverà una parte del ricavato dei primi quattro giorni di apertura a Retake, associazione che promuove sul territorio nazionale azioni di rigenerazione urbana e cura del bene comune. La sede di Bari è attiva da anni nell’attività di clean up in spiaggia e di recupero del territorio cittadino, nonché nella riqualificazione di beni pubblici.