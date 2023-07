Bari, la spiaggia di Pane e Pomodoro ha il suo punto ristoro

La spiaggia di Pane e Pomodoro ha il suo punto ristoro. Dopo mesi di attesa è infatti è arrivato il primo dei due food truck a Pane e Pomodoro. La concessione avrà una durata di cinque mesi, in modo da consentire ai bagnanti e frequentatori del lido di usufruire del servizio. Le attese per il food truck, si sono prolungate permettendo l’arrivo soltanto a estate inoltrata per questioni relative alle verifiche sulle domande che hanno partecipato alla gara.

In tanti stanno già approfittando della presenza del mezzo per allietare la propria permanenza al mare. Per food truck si intende un veicolo mobile su ruote (furgoncino, pulmino, motocarro a tre ruote o altro mezzo) opportunamente rivisitato attraverso la verniciatura o il wrapping degli esterni, dotato di bar e cucina attrezzata per la preparazione e la vendita di alimenti e bevande e conforme alle disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi.

Ma non solo, tra le novità, su richiesta del comitato di cittadini di Pane e pomodoro, c’è anche la sistemazione di una una garitta della polizia locale che sarà utilizzata come info point e come presidio della polizia locale.