Bari, non ripulisce gli escrementi del cane: “Siamo stanchi”

Il cane defeca sul marciapiede di fronte al negozio di un commerciante, ma il proprietario non ripulisce. È accaduto a San Girolamo, a segnalarlo una commerciante che ha ripreso le immagini con le videocamere di sorveglianza. Una situazione non nuova in zona, non è infatti la prima volta, secondo quanto emerso, che accadono episodi di questo genere.

“Sono stanca di ripulire il marciapiede davanti al mio negozio – scrive la commerciante, senza nascondere la rabbia, nel gruppo Vivere la voce di San Girolamo Fesca – non c’è rispetto per niente e per nessuno. Bisogna comportarsi allo stesso modo con questi elementi. Questa mattina ho dovuto pulire il marciapiede perché altrimenti quei piedi sarebbero entrati nel mio panificio. Se non siete capaci, lasciate perdere i cani. Dobbiamo cambiare musica” – conclude

Foto Facebook Vivere la voce di San Girolamo Fesca