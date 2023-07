Bari, pavimento sconnesso e giostrine rotte a Carrassi: “Vergogna”

Dal pavimento sconnesso, al marciapiede e alle giostrine rotte. Sono solo alcune delle problematiche segnalate dai residenti che frequentano il giardino Lubich, vicino alla chiesa Russa, nel quartiere di Bari. A denunciare quanto accade, in particolare, una mamma, fortemente preoccupata per le condizioni di degrado in cui verte la zona.

“Mi sono recata al giardino Lubich – racconta in un post pubblicato sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro – e beh, cosa dire: parlano le fotografie. Degrado assoluto. Lo so, per la sporcizia siamo noi, ok. Su quello sono d’accordo anche io però le giostrine sono distrutte da settimane, nessuno si interessa minimamente! D’altronde è il rione Carrassi, non siamo il centro! Ma i nostri figli non hanno colpa, anzi hanno voglia di giocare all’aria aperta! Il giardino è in balia di fumatori, sporcizia, motori e monopattini che sfrecciano come se fossero in autostrada. Noi mamme siamo stanche, basta” – ha concluso.

Una problematica che non riguarda solo i piccoli. In molti, secondo quanto emerso, per via delle condizioni del pavimento, sconnesso, hanno rischiato di cadere. “Mia mamma è inciampata – racconta una residente – un vero peccato, che rabbia” – ha concluso riferendosi allo stato di abbandono del luogo.