Calcio, domani termina il ritiro: ma il Bari è ancora cantiere aperto

Si concluderà domani, venerdì 28 luglio, il ritiro pre campionato del Bari targato 2023/24. Lo staff tecnico di mister Mignani ha dovuto lavorare con una rosa incompleta che, sino ad oggi, ha visto i soli innesti di Menez, Nasti e Faggi. Sono tanti, invece, i calciatori con la valigia in mano che non faranno parte del roster per il prossimo campionato: da Perrotta a Celiento, passando per D’Errico e Rossetti. Senza dimenticarci Walid Cheddira, il cui addio è stato ufficializzato sia dal presidente De Laurentiis che dall’allenatore Michele Mignani.

Intanto è stato ufficializzato il primo impegno stagionale dei biancorossi: il 12 agosto, allo stadio “San Nicola”, andrà in scena il primo atto della Coppa Italia. I galletti se la vedranno con l’ambizioso Parma (fischio d’inizio alle ore 18). Mentre il ds Polito è al lavoro per completare l’organico, cresce il malcontento e la delusione tra i tifosi. In tanti annunciano che non sottoscriveranno l’abbonamento, perchè delusi dall’operato dei De Laurentiis nel calciomercato. A proposito di calciomercato, gli ultimi rumors danno per sfumata la pista che porta al centrocampista del Monza Mattia Valoti, ormai prossimo calciatore del Pisa. Pare ci siano problemi anche per il tesseramento del portiere brasiliano Brenno, con la società del Gremio non convinta dell’offerta biancorossa.

Polito starebbe correndo ai ripari, sondando le piste che portano ad Alberto Paleari del Benevento, Samuele Perisan dell’Empoli e Nikita Contini del Napoli. Mentre non interesserebbe il portiere del Parma, Martin Turk. Per le corsie esterne si starebbe pensando a Nicola Falasco, esterno di proprietà dell’Ascoli. Restano in stand by le trattative per gli attaccanti Diaw e Gliozzi. La società di Strada Torrebella ha comunque ufficializzato l’acquisto dell’esterno offensivo classe 2002, Francesco Scafetta. L’ex “pallone d’oro” della serie D è stato ceduto in prestito al Messina.

Foto Ssc Bari