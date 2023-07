Scontro tra furgone e moto a Canosa: muoiono due ragazzi

Due ragazzi di 17 anni sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Canosa di Puglia, in particolare in via Pozzilo, nel Nord barese. Le vittime erano in sella ad una moto e stavano rientrando dal mare quando, secondo quanto emerso, si sarebbero scontrate con un furgone.

Si tratta di Domenico Di Nunno e Antonio Lovino, entrambi di Canosa. I due erano in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con un furgone Iveco. Per uno dei due l’impatto è stato fatale ed è morto sul colpo; l’altro invece è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale ad Andria. La procura di Trani potrebbe aprire una inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente del furgone e disporre l’autopsia. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale e sono coordinate dal magistrato della Procura di Trani, Francesco Aiello. Ne dà notizia l’Ansa.

Foto repertorio