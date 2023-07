A Bari i reali del Qatar con il mega yacht: vale 500 milioni

Oggi gradita visita a Bari di questo magnifico yacht della famiglia reale del Qatar. Lo yacht Al Lusail, che ospita la famiglia reale e lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, da stamattina è ormeggiato davanti al porto di Bari. Lo yacht Al Lusail, lungo 123 metri e con un valore stimato intorno ai 500 milioni di euro, prende il nome dalla città in costruzione a 15 km da Doha, capitale del Qatar, ed è di proprietà dello sceicco che nel 1996 ha fondato Al Jaazera, oggi diventata l’emittente televisiva di punta dell’informazione in lingua araba. Nella speciale classifica di Forbes del 2008 il patrimonio di Hamad bin Khalifa Al Thani fu valutato 2 miliardi di dollari. Nel 1997, sotto il suo governo, il Qatar diventa il secondo paese del Golfo Persico in cui le donne hanno il diritto di voto. Il suo è tra gli yacht più quotati al mondo. Costruito nel cantiere tedesco Lürssen, è stato varato nel febbraio del 2017 e a bordo ospita 36 persone. La società Qatar Sports Investments, da lui fondata nel 2005, detiene la proprietà del Paris Saint-Germain, il club calcistico della capitale francese, una delle squadre più forti al mondo che vanta il record per l’acquisto più costoso della storia del calciomercato con i 222 milioni di euro spesi per il cartellino dell’attaccante brasiliano Neymar.