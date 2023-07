Bari, a Torre Quetta in bagno…ma senza porta – VIDEO

Il bagno c’è ma la porta non si chiude. Siamo a Torre Quetta dove ieri sera, 28 luglio, uno dei bagni era utilizzabile ma solo con la porta aperta. Dato che la stessa porta era stata scardinata e quindi non si poteva chiudere. Un disagio non indifferente per chi aveva bisogno della toilette. E in caso di urgenza doveva utilizzarla alla fine davanti a tutti coloro che passeggiavano. Quello dei bagni è un problema che sta interessando un po’ tutte le spiagge cittadine. A Pane e pomodoro diversi frequentatori li hanno ritenuti scarsi rispetto alle reali necessità. A San Girolamo alcuni sono rimasti chiusi e il Comune è stato costretto a mettere quelli “chimici” pure avendo a pochi metri dei bagni in muratura. Insomma ancora disagi in questa estate barese.