Bari, manca il personale: al municipio 3 progetti sociali bloccati

“Al Municipio III di Bari, città capoluogo di Regione, ormai siamo al collasso. Manca il personale amministrativo, siamo all’assurdo che non c’è nemmeno la possibilità di tradurre in atti amministrativi concreti le volontà politiche. Ed ora, ci ritroviamo ad avere risorse destinate al welfare per 130mila euro circa e non possiamo utilizzarle perché l’amministrazione comunale del sindaco Decaro non fa nulla”. Il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, stigmatizza quanto accade nel terzo Municipio, che rappresenta i quartieri di San Paolo, Stanic, San Girolamo e Fesca. C’è una cronica carenza di personale ma allo stesso tempo sono disponibili risorse comunali per 130mila euro da non potere utilizzare per politiche sociali.

“Non da oggi la Lega lamenta la mancata risoluzione di questo problema – dichiara Romito – sono due anni che ciclicamente riproponiamo la questione al sindaco ed all’assessore al personale, Vito Lacoppola”. Rincara la dose il consigliere della Lega del Municipio III, Nicola Manzari: “Abbiamo addirittura tenuto un consiglio monotematico ma siamo ancora in attesa di risposte; gli impiegati chiedono il trasferimento e alla fine resteremo senza personale. Con la consigliera Simona Quarto (Lega) abbiamo svolto un importante lavoro su questa questione nella prima commissione politiche sociali e culturali che ha prodotto un importante risultato”.

Al termine è stato inviato l’ennesimo appello al Comune perché provveda a soluzioni. Simona Quarto: “Ho sempre rinnovato all’amministrazione del Comune di Bari la richiesta di soluzioni; sono anni che attendiamo invano, il problema non è mai stato risolto, adesso rischiamo di perdere le risorse destinate alle fasce deboli in quartieri pieni di problemi come i nostri”. Prosegue: “Ci sono delle risorse già assegnate al Municipio III, a favore delle categorie disagiate, per lo sport ed i minori a rischio. Serve anche personale con qualifiche e competenze specifiche”. Quarto conclude: “L’ultima addetta a questi progetti ha vinto un concorso e deve andare via, i fondi rimarranno bloccati, perché non c’è nessuno che rediga un bando”. Il consigliere regionale Romito così conclude: “Un problema amministrativo si trasforma in questione di carattere sociale. Tutti sono a conoscenza di questa situazione, dal sindaco all’assessore Vito Lacoppola ma al Municipio III, lo ribadisco, siamo ormai al collasso. Non si riesce a governare. Chiediamo al sindaco Decaro ed all’assessore Lacoppola di intervenire immediatamente”.