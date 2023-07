Bari, mensa per i bisognosi: l’appello della chiesa di San Sabino

La chiesa di San Sabino lancia un appello alla cittadinanza. “Per la mensa dei bisognosi di domenica 30 luglio 2023 – scrivono – abbiamo bisogno del tuo aiuto. Ci occorrerebbero: acqua in bottiglie da 500 ml (tante); ciambelloni; mele e banane. Se vuoi aiutarci portando qualcosa siamo in parrocchia dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Grazie per quello che potrai fare anche condividendo questo messaggio”.