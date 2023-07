Colto da malore a Trani, muore operaio di 53 anni

Un operaio di 53 anni, Arcangelo Sifo, è morto per un malore mentre era al lavoro su una impalcatura in via Fiume a Trani. La vittima, nata a Bitonto e residente a Palo del Colle, nel Barese, si è accasciata mentre si trovava sul ponteggio. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i funzionari dello Spesal della Asl Bat.