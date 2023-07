Bari, a Santo Spirito marciapiede “vietato” a pedoni e disabili

A Santo Spirito, nel Municipio 5, il marciapiede è vietato a pedoni e disabili, ma non solo. È quanto denuncia un cittadino che, rivolgendosi al sindaco Antonio Decaro, ha voluto evidenziare una situazione che va avanti ormai da anni. Siamo in particolare sul lungomare dove a ridosso di un marciapiede, un albero ha letteralmente occupato il percorso dedicato ai pedoni, rendendo difficile anche l’accesso ad uno scivolo dedicato ai disabili e al transito delle mamme e dei papà con il passeggino, costretti a percorrere il tratto lungo la corsia dedicata alle auto.

“Tutti devono transitare sulla strada perché il marciapiede è totalmente invaso da vegetazione – denuncia il residente – questa situazione persiste da anni perché mai nessuno del Comune di Bari provvede a tagliare o curare in modo adeguato quella vegetazione. Sindaco Antonio Decaro chi provvede a tutto questo? I problemi a Santo Spirito sono tanti altri ma facciamo un post per volta per non affaticarvi troppo, sperando così che qualcuno provveda” – conclude.

Foto Facebook Ettore Tomasino