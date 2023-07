Checco Zalone derubato a Padova: “Si sono portati via le mutande”

Checco Zalone, il noto comico pugliese, è stato derubato a Padova città in cui si trova per il toru. Lo ha raccontato durante lo show che sta portando in giro per l’Italia agli spettatori di Piazzola sul Brenta, a Padova. “Volevo ringraziare per l’accoglienza – ha detto durante lo spettacolo – ieri per farmi sentire a casa mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando” – ha detto Zalone.

Dopo lo sgomento del pubblico, convinto si trattasse di una battuta, è arrivata la conferma. I ladri, secondo quanto emerso, avrebbero aperto l’auto dell’artista portando via tutto, persino le valige. Zalone ha denunciato il furto alle autorità che ora si occuperanno di svolgere le indagini per risalire ai colpevoli.

Foto Facebook