Una donna di 82 anni è morta in spiaggia a Vieste. La donna, che si trovava in provincia di Foggia per trascorrere le vacanze, secondo quanto emerso, avrebbe accusato un malore. Immediato l’arrivo dei soccorsi del 118 che, allertati dai bagnanti e dalla capitaneria di porto, sono intervenuti per soccorrerla. Per la donna però, non c’è stato nulla da fare.

Foto repertorio