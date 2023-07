Lavori terminal bus a Bari, cittadini: “Ancora strage di alberi”

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo terminal bus di Bari, secondo quanto dichiarato lo scorso giugno dal sindaco Antonio Decaro, sarà tutto pronto entro il 2024. Con l’avvio del cantiere però i cittadini hanno dovuto dire addio ad alcuni alberi storici che da sempre erano visibili percorrendo le vie limitrofe all’estramurale Capruzzi. A denunciare quanto accade è il gruppo “Basta strage di alberi a Bari” che già negli scorsi giorni, aveva iniziato a portare sotto i riflettori la questione evidenziando l’assenza di attenzione nei confronti del verde urbano storico a Bari. Oggi, alcuni alberi storici, sono stati definitivamente sradicati.

“Quanti anni per crescere quei cipressi e quei fusti tagliati – evidenzia un cittadino – mi fanno scendere le lacrime, vederne le radici strappate alla terra e per aria. Quanto ossigeno e fresco hanno dato, ma perché non li hanno trapiantati come con le palme?Perché non sono nobili i nostri cipressi o pini marittimi o anche gli ulivi per essere trattati in questo modo?” – conclude.